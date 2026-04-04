04 апреля, 09:53

В Совфеде выступили против сокращения 11-летнего обучения в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Существующая 11-летняя система обучения в российских школах доказала свою эффективность. Ее сокращение может спровоцировать урезание времени некоторых предметов, сообщил в беседе с РИА Новости член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Мурог, комментируя предложение главы Российской академии наук (РАН) Геннадия Красникова о десятилетнем школьном образовании.

"Сегодня, с цифровыми технологиями, акцент на анализе и применении фактов, а не запоминании делает ее (11-летнюю систему. – Прим. ред.) еще актуальнее – сокращение до 10 лет чревато урезанием времени на гуманитарные предметы", – пояснил он.

По словам сенатора, такие модели обучения приняты во всех успешных цивилизованных странах. Мурог выразил уверенность в том, что любые изменения в системе образования должны быть результатом глубокого анализа, широкой общественной дискуссии и предварительных апробаций. По его мнению, 11-летняя система обеспечивает баланс между фундаментальной базой, формирующей научное мировоззрение, и прикладными навыками.

"С точки зрения современных реалий действующий школьный цикл идеально соответствует этапам когнитивного развития любого человека", – добавил Мурог.

В свою очередь, Красников заявлял, что десятилетнего школьного образования достаточно для выпускников. Он отметил, что школьное образование взаимосвязано со среднетехническим и высшим, а также аспирантурой. Глава РАН добавил, что все это должно быть сбалансированно, поэтому нельзя изменить одно и не учитывать другое.

В России стартовала приемная кампания в первые классы

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

