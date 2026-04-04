В Совфеде выступили против сокращения 11-летнего обучения в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Существующая 11-летняя система обучения в российских школах доказала свою эффективность. Ее сокращение может спровоцировать урезание времени некоторых предметов, сообщил в беседе с РИА Новости член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Мурог, комментируя предложение главы Российской академии наук (РАН) Геннадия Красникова о десятилетнем школьном образовании.

"Сегодня, с цифровыми технологиями, акцент на анализе и применении фактов, а не запоминании делает ее (11-летнюю систему. – Прим. ред.) еще актуальнее – сокращение до 10 лет чревато урезанием времени на гуманитарные предметы", – пояснил он.

По словам сенатора, такие модели обучения приняты во всех успешных цивилизованных странах. Мурог выразил уверенность в том, что любые изменения в системе образования должны быть результатом глубокого анализа, широкой общественной дискуссии и предварительных апробаций. По его мнению, 11-летняя система обеспечивает баланс между фундаментальной базой, формирующей научное мировоззрение, и прикладными навыками.

"С точки зрения современных реалий действующий школьный цикл идеально соответствует этапам когнитивного развития любого человека", – добавил Мурог.

В свою очередь, Красников заявлял, что десятилетнего школьного образования достаточно для выпускников. Он отметил, что школьное образование взаимосвязано со среднетехническим и высшим, а также аспирантурой. Глава РАН добавил, что все это должно быть сбалансированно, поэтому нельзя изменить одно и не учитывать другое.

