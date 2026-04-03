Депутат Свинцов назвал нереалистичной идею введения "белых списков" для части абонентов

Глава "Билайна" Сергей Анохин предложил распространять действие "белых списков" не на всех пользователей, а только на тех, кто ведет себя "сомнительно". Насколько такое предложение может быть осуществимо, разбиралась Москва 24.

Правильный подход или дискриминация?

"Белый список" сервисов, необходимых для доступа в Сеть при ограничениях интернета, стоит вводить только для "сомнительных" пользователей. Это поможет сохранить комфортный образ жизни без угроз безопасности, заявил генеральный директор оператора связи "Билайн" Сергей Анохин.

Он отметил, что современные системы позволяют убедиться в том, что абонент, который пользуется интернетом, является человеком. Кроме того, для безопасности можно ввести дополнительные способы верификации, чтобы у благонадежных пользователей оставалась полноценная связь.





Сергей Анохин генеральный директор оператора связи "Билайн" Кажется, что мы можем двинуться к более современным, более эффективным мерам. Мы высокотехнологичный сектор, у нас много данных, аналитики. У нас есть хорошая статистика, где мы абсолютно уверены, что это человек, который пользовался телефоном.

Он отметил, что предложенный вариант инициативы планируется обсудить с Минцифры.

Основатель и ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с изданием "Ридус" поддержал инициативу Анохина.





Эльдар Муртазин основатель и ведущий аналитик компании Mobile Research Group Большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна и не совершает ничего противозаконного. Сейчас им из-за угроз создаются проблемы в повседневной жизни. Пришло время ограничивать интернет только для части людей, а для всех остальных давать возможность спокойно жить и работать.

При этом эксперт добавил, что воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются, стараясь сделать так, чтобы все было максимально безопасно. Но "тотальной безопасности" на сегодняшний день нет.

Однако глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в своих соцсетях, что не понимает, как будет работать такое предложение, в частности, возникает вопрос: какой пользователь будет считаться сомнительным?

"Человек, который использует средства обхода блокировок для получения оперативного инфо о прилете БПЛА – уже "сомнительный" или еще нет? Все это похоже на откровенный правовой нигилизм и отрицание таких принципов как, например, презумпция невиновности", – отметила она.

Сами "белые списки" были запущены в тестовом режиме в сентябре прошлого года. В перечень входит ряд банков, государственные платформы, определенные соцсети, мессенджер, маркетплейсы и другие необходимые сервисы. Список регулярно пополняется.

Неоднозначный вопрос

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Однако, по мнению зампреда комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова, избирательное введение списков выглядит как попытка сэкономить деньги.

По его словам, такой вывод можно сделать потому, что технические решения требуют ресурсов на настройку оборудования, приобретение дополнительного оборудования и увеличение штата технической поддержки.

"Любые инициативы правительства нацелены на улучшение качества жизни граждан. Введение "белых списков" как раз решает эту задачу, чтобы у всех при сбоях интернета не было проблем с доступом к основным ресурсам, которые используются каждый день", – объяснил парламентарий в разговоре с Москвой 24.

Он добавил, что предложение является "малореалистичной" историей.





Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Здесь нужно делать так, чтобы все граждане России были в одинаковых условиях, а не так, чтобы оператор сам определял, кто сомнительный гражданин, а кто нет. Никакой сегрегации быть не должно. Все граждане должны иметь полный доступ ко всем возможностям, которые правительство предоставляет своими решениями.

При этом если рассматривать предложенную инициативу с точки зрения технического вопроса, то она вполне реализуема на уровне текущих разработок и ресурсов операторов и провайдеров, отметил в разговоре с Москвой 24 эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

"Чтобы определить, какой абонент "под сомнением", есть несколько маркеров, по которым человеку ставится отметка, – его предыдущие действия и подключенные ресурсы", – рассказал эксперт.

Он добавил, что потенциальный проблемный абонент фиксируется оператором, в частности отмечается, куда заходит пользователь и что делает.





Александр Дворянский эксперт по кибербезопасности Если он нарушает что-то или действует нелогично, имеет несколько аккаунтов – такие аномалии отслеживают, а это теоретически позволяет отнести его в соответствующую группу.

При этом в целом эксперт оценил инициативу положительно, так как мера позволит контролировать негативный контент и подозрительных пользователей. На обычных граждан она никак не должна повлиять.

