"Билайн" предложил применять "белые списки" только для "сомнительных" людей

Гендиректор оператора связи "Билайн" Сергей Анохин предложил вводить "белые списки" только для "сомнительных" людей. Об этом он заявил на форуме "Телеком-2026".

"Кажется, что мы можем двинуться к более современным, более эффективным мерам. Мы высокотехнологичный сектор, у нас много данных, аналитики", – цитирует его ТАСС.

Например, оператор может увидеть, что тот или иной абонент действительно является человеком, который всего лишь пользуется телефоном. Для безопасности можно предусмотреть возможность его верификации, чтобы у людей оставалась полноценная связь.

"Там, где есть сомнения, риски, – "белые списки", – сказал Анохин.

По словам гендиректора оператора, такая идея могла бы вернуть людям комфорт без создания угроз безопасности. Анохин добавил, что такой вариант планируется проработать с Минцифры.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщали, что в Ростове-на-Дону был подтвержден случай введения "белого списка" в отношении домашнего интернета одним из местных провайдеров. По данным СМИ, это означает, что воспользоваться сервисами в Сети не получится даже с VPN. "Ростелеком" позже опроверг эту информацию и объяснил, что ограничения вводятся только на мобильный интернет для безопасности в условиях угрозы атаки беспилотников.

