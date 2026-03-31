31 марта, 20:05
"Ростелеком" опроверг сообщения о переходе домашнего интернета на "белый список"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
"Ростелеком" опроверг информацию об ограничении домашнего интернета до "белого списка", передает издание "Подъем".
В телеграм-канале "Код Дурова" ранее появилось сообщение о том, что в Ростове-на-Дону был подтвержден случай введения "белого списка" одним из местных провайдеров. По данным СМИ, это означает, что воспользоваться сервисами в Сети не получится даже с VPN.
В "Ростелекоме" объяснили, что ограничения вводятся только на мобильный интернет для безопасности в условиях угрозы атаки беспилотников. "Белый список" был разработан специально для того, чтобы абоненты смогли в любое время воспользоваться социально значимыми ресурсами.
"Проводной интернет не может использоваться для навигации БПЛА, поэтому ограничения на доступ к легальным интернет-ресурсам не вводятся", – сообщили в компании.
Ранее информацию о том, что домашние интернет-провайдеры в Москве готовятся ввести "белые списки" сервисов, опровергло Минцфиры России. Там отметили, что при угрозе атак БПЛА в регионах точечно отключается только мобильная связь.
До этого в ведомстве рассказали, что включение в "белые списки" происходит по согласованию с профильными ведомствами и при соответствии требованиям органов. Главным условием для включения в перечень является нахождение всех используемых вычислительных ресурсов на территории России.
