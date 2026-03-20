ГД попросила ФАС и Минцифры объяснить принцип формирования "белых списков"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты от КПРФ попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минцифры России разъяснить критерии попадания тех или иных ресурсов в "белые списки", а также рассмотреть риски монополизации в их создании. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо главам ведомств Максиму Шаксольскому и Максуту Шадаеву.

Авторами письма стали депутаты Алексей Куринный, Сергей Обухов, Евгений Бессонов, Ольга Алимова и Денис Парфенов. По их мнению, включенные в "белые списки" ресурсы имеют экономическое преимущество, так как могут монополизировать рынок. При этом остальные платформы становятся отрезанными от пользователей.

"Если мы посмотрим на так называемый белый список, то, например, абсолютно не понятно, почему в него вошел ресурс "Авито" и не вошла "Юла"? Почему в "белом списке" есть "Ашан" и Metro, но нет "Глобуса"? Почему есть Gismeteo, но нет "Метеоинфо", кстати официального ресурса Гидрометцентра?" – указал первый зампред комитета ГД по информполитике, технологиям и связи Александр Ющенко.

Он добавил, что сильнее всего в периоды ограничения связи страдают субъекты малого или среднего предпринимательства, которые не попадают в "белые списки". Включение в этот перечень дает привилегированное положение и формирует потенциальную возможность ограничения конкуренции на рынке, отметил Ющенко.

В Минцифры уточнили, что включение в "белые списки" происходит по согласованию с профильными ведомствами и при соответствии требованиям органов. Главным условием для включения в перечень является нахождение всех используемых вычислительных ресурсов на территории РФ.

Обращение депутатов пока не поступило в ведомства. В ФАС пообещали рассмотреть письмо в установленном порядке после его поступления.

Ранее туроператоры попросили внести их в "белый список" Минцифры РФ. В АТОР заявили, что в условиях отсутствия доступа россияне не могут получить ваучеры, билеты или зайти в личный кабинет. При этом телефон не решает всех задач.

Владимир Путин также поручил правительству совместно с ФСБ до апреля внести в "белые списки" сервисы, используемые для непрерывного мониторинга уровня глюкозы.