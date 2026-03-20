20 марта, 06:13

Облачная погода без осадков ожидается в Москве 20 марта

Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков ожидается в столице в пятницу, 20 марта. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 10 до 12 градусов тепла, по области – от 7 до 12 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 3 градусов, а в Подмосковье – до минус 6 градусов.

Март 2026 года в Москве может войти в историю как самый солнечный. Такой прогноз, по мнению синоптиков, представляется очень вероятным, поскольку практически всю текущую неделю в городе светит яркое солнце.

Апрель в Москве начнется с дождей, а дневная температура достигнет плюс 15 градусов. Снега в следующем месяце не ожидается.

Ночная плюсовая температура установится в Москве с 23 марта

