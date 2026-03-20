Песков заявил, что РФ пока не сформировала позицию по участию в "Совете мира"
Российская сторона пока не определилась с участием в "Совете мира", созданного президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
"По этому вопросу позиция пока не сформирована", – отметил он.
"Совет мира" был сформирован в конце января в качестве временного органа управления в секторе Газа. Предполагалось, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.
По данным СМИ, за право на постоянное место в совете администрация США будет требовать от стран около 1 миллиарда долларов в качестве взноса. Владимир Путин допустил, что Россия могла бы направить данную сумму в эту новую структуру из средств, замороженных в США.
В ответ Трамп позитивно оценил предложение российского коллеги, назвав инициативу "очень интересной".
