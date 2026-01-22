Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп подписал устав "Совета мира" по Газе. Церемония прошла в швейцарском Давосе, передает ТАСС.

"Поздравляю, президент Трамп. Устав официально вступил в силу, и "Совет мира" теперь является официально учрежденной международной организацией", – сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Устав также подписали Армения, Аргентина, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, самопровозглашенное Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия.

Американский лидер уточнил, что он будет председателем организации. По мнению, "Совет мира" может стать одной из наиболее важных организаций, когда либо учрежденных.

Трамп считает возможным, что взаимодействие "Совета мира" с Организацией Объединенных Наций (ООН) может создать уникальный формат для глобального урегулирования конфликтов. Он отметил, что война в секторе Газа уже походит к концу.

"Многие говорили, что ХАМАС (радикальное палестинское движение. – Прим. ред.) не будут делать то, что они обещали, хотя я считаю, что они будут, <...> они должны сложить оружие", – добавил лидер США.

"Совет мира" стал временным органом управления в секторе Газа. Трамп пригласил вступить в организацию 58 стран, писали СМИ. В их числе – Россия и Украина, однако они еще не приняли решения по этому вопросу.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил надежду, что Москва и Киев согласятся вступить в "Совет мира".