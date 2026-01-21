Форма поиска по сайту

21 января, 22:38

Политика

Путин поручил МИД изучить предложение Трампа о "Совете мира"

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Вячеслав Прокофьев

МИД РФ поручено изучить предложение американского президента Дональда Трампа о "Совете мира". Об этом Владимир Путин заявил в ходе совещания с Совбезом РФ.

Кроме того, министерству предстоит провести ряд консультаций со стратегическими партнерами России. После этого Москва сможет дать свой ответ на приглашение со стороны Вашингтона. Также Путин поблагодарил Трампа за предложение войти в состав Совета.

"Мы всегда поддерживали и поддерживаем любые усилия, направленные на укрепление международной стабильности", – указал президент.

Вместе с тем глава государства допустил, что Москва могла бы направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов из средств, которые были ранее заморожены прежней администрацией Штатов.

"Совет мира" планируется организовать как временный орган управления сектором Газа. По данным СМИ, Трамп пригласил в организацию 58 стран.

Его предложение уже приняли Белоруссия, Казахстан, Армения и Азербайджан. Китай и Украина еще не определились, а Франция и Швеция отказались от участия.

