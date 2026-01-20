Лукашенко подписал документ о присоединении Белоруссии к "Совету мира"

Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал от имени республики документ о присоединении страны к "Совету мира" и принятии обязательств в соответствии с его уставом. О подписании документа журналистам сообщил сам Лукашенко, передает БелТА.

Процедура была выполнена в полном соответствии с порядком, определенным в письме президента США Дональда Трампа.

Отвечая на вопрос о возможных условиях вступления в "Совет мира", в том числе слухах о необходимости внесения взноса в размере 1 миллиарда долларов, Лукашенко назвал подобные утверждения несостоятельными и заявил, что "никаких денег не нужно".

Он подчеркнул, что для участия в качестве учредителя в первые три года никаких платежей не требуется.

"Но если ты хочешь через три года еще, чтобы тебя там не избирали, не приглашали и не назначали, – миллиард долларов заплати, и через три года работай дальше. Миллиард нужен, если ты через три года захочешь работать. Но есть еще условие. Если будешь сотрудничать, хорошо работать во имя мира, то и без миллиарда можешь дальше работать. Я ориентируюсь на второе", – поделился глава государства.

При этом Лукашенко отметил, что "это все вранье", подчеркнув, что оппоненты пытаются таким образом дискредитировать его. Он добавил, что, если бы взнос действительно требовался, он бы его внес, но в данном случае это не так.

По его словам, даже Трамп не позволил бы себе требовать такую сумму, поэтому утверждения о необходимости миллиардного платежа полностью не соответствуют действительности. Вместо денег, подчеркнул Лукашенко, для работы в совете нужны опыт и возможности.

Комментируя участие Белоруссии в "Совете мира", лидер страны отметил, что объективно понимает возможности республики.

"Что мы там, для Газы слишком поможем? Если и поможем, то не очень. Но меня прельщает то, что, может, этот "Совет мира", его какие-то действия, возможности распространятся на другие части планеты. Прежде всего, может быть, мы по Украине что-то поможем, обсудим как-то и продвинем мир, сможем приблизить, повлиять на украинское руководство. Вот это меня больше всего прельщает. А не то, что мы уж там сильно поможем Газе", – сказал Лукашенко.

Он добавил, что принимает решение с расчетом на будущее, и подчеркнул, что никаких денежных взносов не требуется, а все вопросы были тщательно изучены министерством иностранных дел.

Ранее Трамп предложил Лукашенко стать учредителем "Совета мира" по сектору Газа. Как заявлял пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков, это позволит новой международной организации деятельно участвовать в урегулировании любых международных конфликтов.

В ноябре 2025 года Совбез ООН принял предложенную США резолюцию в поддержку плана Трампа по урегулированию ситуации в Газе. Документ предполагал создание в анклаве "Совета мира".

В январе текущего года Трамп заявил, что "Совет мира" уже сформирован. В его состав вошли Трамп, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник США Стив Уиткофф, предприниматель Джаред Кушнер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел и инвестор Марк Роуэн.

Также приглашения вступить в совет получили Владимир Путин, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер Армении Никол Пашинян. Также о получении приглашения сообщил официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь. Кроме того, Трамп отправил приглашение и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.