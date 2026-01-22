Форма поиска по сайту

22 января, 12:28

Политика

Песков заявил, что вносимый РФ в "Совет мира" 1 млрд долларов должен пойти на Палестину

Фото: kremlin.ru

Средства, которые будут перечислены в формируемый США "Совет мира" по урегулированию конфликта в секторе Газа, должны пойти на восстановление Палестины, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что взнос со стороны России потребует разблокировки замороженных на территории США активов. На данный момент неясно, как этот процесс будет оформлен с юридической точки зрения.

"Это, конечно, потребует определенных действий со стороны Соединенных Штатов", – подчеркнул Песков.

Он также раскрыл, что тема "Совета мира" и другие вопросы, связанные с палестинским сотрудничеством, будут подниматься во время встречи Путина и лидера Палестины Махмуда Аббаса, которая пройдет 22 января.

"И Путин сам анонсировал, что эта тема будет обсуждаться с господином Аббасом. Сам "Совет мира" будет на повестке дня", – указал Песков, добавив, что переговоры двух президентов начнутся в Кремле, а после продолжатся в формате рабочего завтрака один на один.

Трамп объявил о создании "Совета мира" 16 января. Планируется, что он станет временным органом управления в анклаве. По данным СМИ, глава Белого дома пригласил в организацию 58 стран.

Его предложение уже приняли Белоруссия, Казахстан, Армения и Азербайджан. Китай и Украина еще не определились, а Франция и Швеция отказались от участия.

В Москве начали рассматривать предложение о вступлении в "Совет мира"

