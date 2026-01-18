Bloomberg: Трамп требует от стран 1 млрд долларов за место в "Совете мира"

Фото: whitehouse.gov

Администрация США требует от стран около 1 миллиарда долларов в качестве взноса за право на постоянное место в "Совете мира" по ситуации в Газе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект устава совета.

Отмечается, что решения о приглашении той или иной страны в состав Совета будут приниматься большинством голосов. Однако окончательное утверждение будет оставаться за председателем Совета, то есть за президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Трамп заявлял, что "Совет мира", который выступит временным органом управления в секторе Газа, уже сформирован. Глава Белого дома назвал этот Совет "самым великим и престижным, который когда-либо собирался в любое время и в любом месте".

Позже Белый дом раскрыл полный состав "Совета мира". В частности, в него вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел и инвестор Марк Роуэн.