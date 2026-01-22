Форма поиска по сайту

22 января, 14:33

Политика

Путин сообщил о планах обсудить сегодня с Уиткоффом использование замороженных активов РФ

Фото: ТАСС/Кристина Кормилицына

Владимир Путин сообщил, что тема использования замороженных в США российских активов в качестве взноса в "Совет мира" будет обсуждаться сегодня на переговорах с представителями администрации американского лидера Дональда Трампа.

"Мы готовы направить 1 миллиард долларов в эту новую структуру – "Совет мира", – прежде всего и главным образом для того, чтобы поддержать палестинский народ и направить эти средства на восстановление сектора Газа и вообще на решение проблем Палестины", – уточнил он в ходе встречи с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

Глава государства отметил, что взнос средств на эти цели из замороженных активов РФ вполне возможен – такой вопрос ранее уже обсуждался с представителями США.

Также на встрече Путин предложил Аббасу поговорить о ситуации в секторе Газа и в Палестине, а также об инициативе Трампа сформировать "Совет мира" для решения палестинского вопроса.

Президент подчеркнул, что отношения России и Палестины развиваются постоянно, даже несмотря на трудную ситуацию в регионе.

"Мы продолжаем работать в гуманитарной сфере, в частности подготовке кадров для Палестины, в этом году 150 молодых людей будут обучаться в вузах в России", – добавил он.

По словам главы государства, Россия направляла гуманитарную помощь в Газу даже в самые трудные периоды. Он рассказал, что страна провела около 32 гуманитарных операций и направила в сектор Газа более 800 тонн грузов. Также туда направлялась и пшеница.

Ранее Путин подтвердил приезд представителей Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву в четверг, 22 января. По словам главы государства, в ходе встречи они намерены продолжить переговоры по урегулированию на Украине.

"Совет мира" стал временным органом управления в секторе Газа. Трамп пригласил вступить в организацию 58 стран, писали СМИ. В их числе – Россия и Украина, однако они еще не приняли решения по этому вопросу.

Спецпосланник президента США Уиткофф выразил надежду, что Москва и Киев согласятся вступить в "Совет мира".

В Москве начали рассматривать предложение о вступлении в "Совет мира"

