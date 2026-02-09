Песков заявил, что РФ не получила ответ на идею о замороженных активах для Совета мира

Фото: kremlin.ru

Москва пока не получила ответ на предложение Владимира Путина направить часть замороженных в США российских активов в Совет мира. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сама тема Совета мира по-прежнему в соответствии с поручением президента России прорабатывается министерством иностранных дел вместе с нашими союзниками и партнерами", – указал Песков.

Американский лидер Дональд Трамп в конце января подписал устав Совета мира как временного органа управления в секторе Газа. Путин допускал, что Россия могла бы направить 1 миллиард долларов в эту новую структуру из средств, замороженных в США.

Американский лидер позитивно оценил предложение российского коллеги. Трамп назвал инициативу "очень интересной", выделив тот момент, что Россия собирается использовать для взноса "свои деньги".

