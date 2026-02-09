09 февраля, 14:42Политика
Песков заявил, что РФ не получила ответ на идею о замороженных активах для Совета мира
Фото: kremlin.ru
Москва пока не получила ответ на предложение Владимира Путина направить часть замороженных в США российских активов в Совет мира. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сама тема Совета мира по-прежнему в соответствии с поручением президента России прорабатывается министерством иностранных дел вместе с нашими союзниками и партнерами", – указал Песков.
Американский лидер Дональд Трамп в конце января подписал устав Совета мира как временного органа управления в секторе Газа. Путин допускал, что Россия могла бы направить 1 миллиард долларов в эту новую структуру из средств, замороженных в США.
Американский лидер позитивно оценил предложение российского коллеги. Трамп назвал инициативу "очень интересной", выделив тот момент, что Россия собирается использовать для взноса "свои деньги".