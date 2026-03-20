Евросоюз призвал к мораторию на удары по энергообъектам на Ближнем Востоке

Лидеры стран Евросоюза призвали ввести мораторий на удары по объектам энергетики и водоснабжения в ходе конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС.

В Европе также осудили удары Ирана по странам региона, однако никак не прокомментировали атаки США и Израиля. В ЕС добавили, что Иран не должен получить ядерное оружие.

"Европейский совет сожалеет о гибели мирных жителей и внимательно следит за далеко идущими последствиями боевых действий, в том числе для экономической стабильности", – говорится в документе.

Саммит ЕС не принял окончательного решения о военной поддержке США, ограничившись лишь призывом увеличить численность кораблей в миссиях Евросоюза у берегов Сомали и в Красном море. Тем не менее их мандат не будет распространяться на Ормузский пролив.

Европейские лидеры выразили готовность участвовать в обеспечении свободы судоходства в данном проливе с партнерами в регионе, но только "при соблюдении всех соответствующих условий".

Ранее Военно-морские силы (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) атаковали базы США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. Удары наносились с помощью ракет и беспилотников.

В свою очередь, США и Израиль атаковали самый крупный порт Ирана на берегу Каспийского моря Бендер-Энзели. Под ракетный обстрел попали здание таможенной службы, административное здание судоходной компании, а также несколько портовых объектов.

Эскалация конфликта произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.