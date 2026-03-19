Иран впервые применил управляемую ракету Nasrallah против сил США и Израиля

Военные Ирана впервые применили новейшие управляемые ракеты Nasrallah в ходе операции против сил США и Израиля. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания, ссылаясь на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ракеты использовали во время 65-й волны ударов по территории Израиля и объектам США в регионе. Уточняется, что Nasrallah является улучшенным и управляемым вариантом ракеты Qadr.

По данным КСИР, удары были нанесены по нефтезаводам в Хайфе и Ашдоде, а также по базам США на Ближнем Востоке. Подробности обстрелов не приводятся.

Ранее иранские силы ПВО сбили американский истребитель F-35 в небе над центральной частью страны. В КСИР заявили, что самолет получил серьезные повреждения. Его дальнейшая судьба неизвестна, но высока вероятность падения.

В свою очередь, Армия обороны Израиля впервые с 28 февраля атаковала корабли иранских военно-морских сил в Каспийском море.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.