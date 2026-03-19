Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
19 марта, 23:58

Политика

Иран впервые применил управляемую ракету Nasrallah против сил США и Израиля

Фото: ТАСС/Zuma

Военные Ирана впервые применили новейшие управляемые ракеты Nasrallah в ходе операции против сил США и Израиля. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания, ссылаясь на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ракеты использовали во время 65-й волны ударов по территории Израиля и объектам США в регионе. Уточняется, что Nasrallah является улучшенным и управляемым вариантом ракеты Qadr.

По данным КСИР, удары были нанесены по нефтезаводам в Хайфе и Ашдоде, а также по базам США на Ближнем Востоке. Подробности обстрелов не приводятся.

Ранее иранские силы ПВО сбили американский истребитель F-35 в небе над центральной частью страны. В КСИР заявили, что самолет получил серьезные повреждения. Его дальнейшая судьба неизвестна, но высока вероятность падения.

В свою очередь, Армия обороны Израиля впервые с 28 февраля атаковала корабли иранских военно-морских сил в Каспийском море.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Новости мира: пожар на производстве СПГ в Катаре потушили после ракетного удара Ирана

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика