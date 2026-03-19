Иран может установить пошлины на проход по Ормузскому проливу

Меджлис Ирана (однопалатный парламент. – Прим. ред.) начал обсуждать законопроект по взиманию пошлин на проход по Ормузскому проливу. Об этом сообщила депутат Сомайе Рафиеи, слова которой привела иранская гостелерадиокомпания.

"Если страны используют Ормузский пролив как безопасный маршрут для судоходства, транспортировки энергии и обеспечения продовольственной безопасности, то они будут обязаны уплачивать пошлины и налоги Исламской Республике Иран", – подчеркнула Рафиеи.

Ормузский пролив был закрыт для движения кораблей после ударов США и Израиля по Ирану. Исламская Республика в ответ атаковала территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе.

Кроме того, иранская сторона предупредила, что намерена уничтожать любые суда, которые нарушат запрет по судоходству в Ормузском проливе. Морской путь откроется для свободного движения кораблей только после завершения конфликта и выполнения условий Тегерана, сказал высокопоставленный представитель правительства республики.

На фоне происходящего президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО ждет "очень плохое будущее", если они не помогут Вашингтону в разблокировке пролива. По словам американского лидера, Штаты ведут переговоры с семью странами по вопросу обеспечения безопасности судоходства.