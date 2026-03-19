19 марта, 22:21

Общество

Молитвы пройдут в Москве в честь праздника Ураза-байрам 20 марта

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Молитвы пройдут в московских мечетях в пятницу, 20 марта, в честь праздника Ураза-байрам, который знаменует окончание священного месяца Рамадан. Об этом сообщается в телеграм-канале Духовного управления мусульман России (ДУМ).

Уточняется, что праздничное богослужение будет проходить с 07:00 в Московской соборной мечети. В это же время начнется праздничный намаз в Исторической мечети и Мемориальной мечети.

Также молитва пройдет на дополнительной площадке в Центре технических видов спорта в Печатниках.

Ранее верховный муфтий Талгат Таджуддин заявил, что мусульманам не стоит совершать намазы в общественных местах, так как это может вызывать раздражение у окружающих людей. Он напомнил, что для молитв есть специальные места – мечети, в том числе и дорожные, а также молельные комнаты в аэропортах, кафе, супермаркетах и на вокзалах.

"Новости дня": схема движении изменится в трех округах Москвы 19 и 20 марта

Читайте также


религияобществогород

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

