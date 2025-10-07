В России курьерам-мусульманам запретили перевозку свинины и алкоголя

Фото: depositphotos/belchonock

Курьерам-мусульманам запретили перевозку харамных продуктов, сообщает телеканал "360" со ссылкой на сайт Духовного управления мусульман РФ.

К таким продуктам относится алкоголь, свинина, фигуры идолов и предметы для азартных игр. Богословы напомнили о принципе "Изначально все является дозволенным, пока не появится доказательство, указывающее на запрет".

Однако улемы добавили, что курьеры могут перевозить закрытые коробки с неизвестным грузом, куда могут входить запрещенные товары. Согласно нормам ислама, в таком случае умысла в нарушении норм нет. Кроме того, можно перевозить товары с целью утилизации.

При этом если курьер знает, что в список товаров входят запрещенные предметы, часть полученного дохода нужно отдать в качестве милостыни, чтобы избавиться от заработка на запретном.

Ранее Духовное управление мусульман РФ разрешило заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам. При этом мужчине не дадут заключить полигамный брак, если он не может равноценно материально обеспечивать всех жен, включая предоставление отдельного жилья для каждой из них. Кроме того, он будет обязан уделять им равное время, в зависимости от очередности.

Этому решению возмутились в Госдуме, РПЦ и политических кругах России. Генпрокуратура призвала ДУМ отменить разрешение на многоженство и напомнила организации о российском законодательстве. После этого ДУМ России отозвал фетву о многоженстве.

