Все школы Югры запретили ношение никабов и хиджабов

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Ношение головных уборов, включая никабы и хиджабы, запретили во всех школах Югры. Об этом изданию URA.RU заявили в департаменте образования и науки округа.

"303 школы приняли решение о запрете. Департамент образования и науки проводил мониторинг. Локальные акты принимаются в течение всего учебного года", – сообщили в ведомстве.

По данным департамента, школы принимают решения самостоятельно, учитывая мнения родительских советов и общественности. Однако в соответствующих документах указано, что головной убор не является исключительно элементом религиозной принадлежности. Ученикам нельзя носить любые аксессуары на голове – косынки, тюбетейки или шляпы.

В свою очередь, департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО пояснили, что перед поступлением в учебное учреждение родители школьников знакомятся с нормативными актами, включая требования к внешнему виду, и подтверждают это подписью.

"В случае несогласия можно выбрать другую форму обучения, например семейную", – добавили в департаменте.

Кроме того, ситуацию прокомментировал в своем телеграм-канале депутат ГД Михаил Матвеев. Он отметил, что запрет на ношение никабов и хиджабов в школах Ханты-Мансийского автономного округа является законным и абсолютно обоснованным.

"Светская общеобразовательная школа не место для религиозных демонстраций. Кто сильно верующий – может посещать религиозные учебные заведения или находиться на домашнем обучении", – заявил Матвеев.

