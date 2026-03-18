18 марта, 09:15

Город

Владельцы 61 спортобъекта в Москве смогут получить льготу по налогу на имущество

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Собственники 61 спортивного объекта в Москве, внесенного в специальный реестр, могут получить льготу по налогу на имущество организаций. Об этом сообщила заммэра, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Льгота, введенная в 2022 году, дает возможность снизить налог на имущество в 10 раз, подчеркнула вице-мэр. В реестр включены объекты, которые способствуют развитию спорта в Москве. Это стадионы, теннисный центр, ледовый дворец, многофункциональные комплексы, спортивный учебный корпус.

"Сейчас список дополнен новым физкультурно-оздоровительным центром. Собственники всех включенных в реестр объектов смогут ежегодно экономить на налоге на имущество более 1,5 миллиарда рублей", – отметила Багреева.

При этом реестр продолжит дополняться по мере поступления заявлений от собственников в департамент экономической политики и развития столицы. Главное, чтобы площадь объекта превышала 8 тысяч квадратных метров, а сам он входил во Всероссийский реестр объектов спорта.

В список объект вносится после подтверждения соответствия указанным критериям. Льготу можно применять с даты начала соблюдения требований, но не ранее 1 января 2022 года.

Ранее в Южном Тушине стартовало строительство футбольной академии "Динамо" имени Л. И. Яшина. Общая площадь спортобъекта составит около 50 тысяч квадратных метров. Комплекс будет включать административный блок, манеж, стадион с игровым полем и раздевалки тренировочных полей.

Читайте также


Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

