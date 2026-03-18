Владельцы 61 спортобъекта в Москве смогут получить льготу по налогу на имущество

Собственники 61 спортивного объекта в Москве, внесенного в специальный реестр, могут получить льготу по налогу на имущество организаций. Об этом сообщила заммэра, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Льгота, введенная в 2022 году, дает возможность снизить налог на имущество в 10 раз, подчеркнула вице-мэр. В реестр включены объекты, которые способствуют развитию спорта в Москве. Это стадионы, теннисный центр, ледовый дворец, многофункциональные комплексы, спортивный учебный корпус.

"Сейчас список дополнен новым физкультурно-оздоровительным центром. Собственники всех включенных в реестр объектов смогут ежегодно экономить на налоге на имущество более 1,5 миллиарда рублей", – отметила Багреева.

При этом реестр продолжит дополняться по мере поступления заявлений от собственников в департамент экономической политики и развития столицы. Главное, чтобы площадь объекта превышала 8 тысяч квадратных метров, а сам он входил во Всероссийский реестр объектов спорта.

В список объект вносится после подтверждения соответствия указанным критериям. Льготу можно применять с даты начала соблюдения требований, но не ранее 1 января 2022 года.

Ранее в Южном Тушине стартовало строительство футбольной академии "Динамо" имени Л. И. Яшина. Общая площадь спортобъекта составит около 50 тысяч квадратных метров. Комплекс будет включать административный блок, манеж, стадион с игровым полем и раздевалки тренировочных полей.

