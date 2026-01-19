Девять спорткомплексов построили на юго-западе Москвы с 2011 года

Фото: пресс-служба департамента гражданского строительства города Москвы

Девять спорткомплексов возвели на юго-западе столицы с 2011 года в рамках программы "Спорт Москвы". Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Среди сооружений – здания с ледовыми площадками, футбольными полями, бассейнами и тренажерными залами общей площадью около 70 тысяч квадратных метров. В результате жители 6 районов ЮЗАО получили возможность тренироваться и посещать различные секции, отметил вице-мэр.

В частности, 3 объекта появились в Ясеневе, 2 – в Южном Бутове, по 1 – в Теплом Стане, Черемушках, Академическом и Северном Бутове. При этом самый крупный из них находится на Новоясеневском проспекте, его площадь превышает 21 тысячу "квадратов". Там проходят тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также различные мероприятия, рассказал глава департамента гражданского строительства Алексей Александров.

По его словам, здание включает в себя 2 ледовые арены. Одна из них размером 60 на 30 метров с трибунами на 500 мест, вторая – тренировочная. Помимо этого, там оборудовали площадку с покрытием из синтетического льда, 10 хореографических и 2 тренажерных зала, помещение для занятий акробатикой, реабилитационный блок с зоной водных процедур, комнаты отдыха и раздевалки.

В прошлом году в Южном Бутове построили физкультурно-оздоровительный комплекс "Максимум" площадью 8,7 тысячи "квадратов". В нем есть 2 бассейна, тренажерный зал, ледовое поле и раздевалки. В здании можно заниматься хоккеем, футболом, плаванием и теннисом.

Между тем на западе Москвы с 2011 годавозвели 11 спортобъектов. Их общая площадь превысила 50 тысяч "квадратов". Новые места для занятий спортом доступны для москвичей в районах Фили-Давыдково, Кунцево, Тропарево-Никулино, Крылатское и Раменки.