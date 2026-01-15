Москва сдаст в долгосрочную аренду частным инвесторам 2 спортивных объекта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва планирует передать 2 спорткомплекса в долгосрочную аренду частным операторам в рамках программы по повышению эффективности управления объектами массового спорта. Об этом сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Как напомнила вице-мэр, данная программа была запущена в 2023 году. С тех пор в 25-летнюю аренду уже передано 10 объектов, включая спорткомплексы, бассейны и теннисный корт.

В январе 2026 года состоятся торги на аренду 2 спорткомплексов с бассейнами в районах Зябликово и Солнцево. Арендаторам предоставится возможность модернизировать объекты для повышения их эффективности. При этом они будут обязаны использовать их по назначению.

"Они также могут самостоятельно выбирать наиболее востребованные спортивные и физкультурно-оздоровительные услуги. В свою очередь, объекты, предлагающие сопутствующие платные услуги, например заведения общепита, салоны красоты, автоматы по продаже еды и напитков, должны занимать не более четверти от общей площади", – добавила Багреева.

В частности, в Зябликове на торги будет выставлен комплекс с 2 бассейнами, спортивным и физкультурным залами. Он находится в Ореховом проезде и занимает 1995,7 квадратного метра.

Второй объект, площадь которого составляет 1908,8 "квадрата", расположен на улице Щорса. Это трехэтажное здание с бассейном и спортивным залом.

Арендная плата за оба объекта будет определена по итогам открытых аукционов, которые пройдут на электронной площадке "Росэлторг".

К участию в торгах приглашаются любые юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере физической культуры и спорта, уточнил глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Заявочные кампании завершатся 27 января, а торги и подведение итогов состоятся 29-го числа. Для участия потребуется регистрация на цифровой торговой площадке и наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.

