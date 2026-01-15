Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 09:20

Спорт

Москва сдаст в долгосрочную аренду частным инвесторам 2 спортивных объекта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва планирует передать 2 спорткомплекса в долгосрочную аренду частным операторам в рамках программы по повышению эффективности управления объектами массового спорта. Об этом сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Как напомнила вице-мэр, данная программа была запущена в 2023 году. С тех пор в 25-летнюю аренду уже передано 10 объектов, включая спорткомплексы, бассейны и теннисный корт.

В январе 2026 года состоятся торги на аренду 2 спорткомплексов с бассейнами в районах Зябликово и Солнцево. Арендаторам предоставится возможность модернизировать объекты для повышения их эффективности. При этом они будут обязаны использовать их по назначению.

"Они также могут самостоятельно выбирать наиболее востребованные спортивные и физкультурно-оздоровительные услуги. В свою очередь, объекты, предлагающие сопутствующие платные услуги, например заведения общепита, салоны красоты, автоматы по продаже еды и напитков, должны занимать не более четверти от общей площади", – добавила Багреева.

В частности, в Зябликове на торги будет выставлен комплекс с 2 бассейнами, спортивным и физкультурным залами. Он находится в Ореховом проезде и занимает 1995,7 квадратного метра.

Второй объект, площадь которого составляет 1908,8 "квадрата", расположен на улице Щорса. Это трехэтажное здание с бассейном и спортивным залом.

Арендная плата за оба объекта будет определена по итогам открытых аукционов, которые пройдут на электронной площадке "Росэлторг".

К участию в торгах приглашаются любые юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере физической культуры и спорта, уточнил глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Заявочные кампании завершатся 27 января, а торги и подведение итогов состоятся 29-го числа. Для участия потребуется регистрация на цифровой торговой площадке и наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.

Ранее столица выставила на торги 2 коммерческих помещения в районе Хамовники. Объекты расположены в Оболенском переулке.

Площадь объектов составляет почти 112 и свыше 320 квадратных метров соответственно, они расположены у станции метро "Фрунзенская". Инфраструктура района создает уникальные условия для бизнеса, обеспечивая стабильный поток клиентов.

Читайте также


спортгород

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика