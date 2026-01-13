Три нежилых помещения в Кунцеве выставлены на городские торги

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Три помещения свободного назначения около станции метро "Молодежная" в районе Кунцево выставлены на торги. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

По словам Пуртова, общая площадь каждого из помещений не превышает 100 квадратных метров. Все они находятся на первом этаже дома 3 на улице Маршала Сергеева и имеют отдельный вход.

"Прием заявок завершится 19 января, а торги пройдут 28 января. Принять участие в аукционах могут юридические и физические лица", – говорится в сообщении.

Для участия в торгах нужна регистрация на электронной площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись. Продавцом недвижимости выступит департамент городского имущества Москвы.

Ранее столица выставила на торги два коммерческих помещения в Хамовниках. Объекты расположены в Оболенском переулке, у станции метро "Фрунзенская". Прием заявок на участие в торгах завершится 19 января, а аукционы пройдут 28 января.

