Два помещения выставлены на торги в Оболенском переулке

Фото: roseltorg.ru

Столица выставила на торги два коммерческих помещения в районе Хамовники. Объекты расположены в Оболенском переулке, рассказал глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, площадь помещений составляет почти 112 и свыше 320 квадратных метров соответственно, они расположены у станции метро "Фрунзенская". При этом инфраструктура района создает уникальные условия для бизнеса, обеспечивая стабильный поток клиентов.

"Свободное назначение помещений делает эти объекты универсальными для разных направлений: магазинов розничной торговли, предприятий сферы услуг, пунктов выдачи заказов и других видов бизнеса", – указал глава департамента, слова которого приводит портал мэра и правительства Москвы.

При этом новый владелец сможет адаптировать площади под нужды местных жителей, отметила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева. Она напомнила, что объекты находятся в подвале многоквартирного дома и имеют отдельный вход. По ее словам, здесь можно было бы разместить детский центр или магазины товаров повседневного спроса.

"В то же время близость к деловому кварталу "Красная Роза" делает целесообразным открытие здесь бизнеса, который может быть полезен не только частным клиентам, но и юридическим лицам", – указала Соловьева.

Прием заявок на участие в торгах завершится 19 января 2026 года, а сами аукционы пройдут 28 января на площадке "Росэлторг". Для участия нужна регистрация и усиленная электронная подпись.

"Всего с начала года в Хамовниках инвесторы приобрели у города 12 помещений общей площадью почти 2,2 тысячи квадратных метров. Одно из самых компактных находится в 2-м переулке Тружеников: его площадь – 93,9 квадратного метра, в то время как площадь более просторного помещения в Малом Левшинском переулке составляет свыше 250 квадратных метров", – резюмировала Соловьева.

Ранее столичные власти выставили на торги комплекс из нежилого здания и помещения в Савеловском районе. Объекты имеют свободное назначение, поэтому инвесторы могут открыть там бизнес или сдать часть площадей в аренду. Прием заявок на участие в аукционах завершится 13 января 2026 года, а торги состоятся 23 января.

