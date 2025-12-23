Форма поиска по сайту

23 декабря, 07:39

Город

Москва выставила на торги нежилые помещения в Савеловском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва выставила на торги комплекс из нежилого здания и помещения в Савеловском районе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

По его словам, слот включает в себя одноэтажное здание и помещение на двух этажах. Их площадь составляет 80,8 и 749,8 квадратного метра соответственно. Объекты имеют свободное назначение, поэтому инвесторы могут открыть там бизнес или сдать часть площадей в аренду.

Здание и помещение расположены по адресам Петровско-Разумовский проезд, дом 13, строения 3 и 3а. Объекты подключены к основным инженерным коммуникациям.

Прием заявок на участие в аукционах завершится 13 января 2026 года, сами торги состоятся 23 января.

Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что покупка коммерческой недвижимости в Савеловском районе может рассматриваться в качестве долгосрочных инвестиций в собственное дело. Здесь возводятся деловые центры и общественные пространства, хорошо развита социально-транспортная инфраструктура.

Она напомнила, что в этом году в Савеловском районе предприниматель приобрел помещение площадью 57 "квадратов" в жилом доме на 2-й Квесисской улице. Недалеко от него реорганизуют участок, который также станет одной из точек роста.

По словам Соловьевой, выставленные на торги объекты в Петровско-Разумовском проезде находятся в центре жилого квартала. Если инвестор решит ориентироваться на работу в клиентском секторе и дополнить столичную инфраструктуру, это может вызвать интерес у горожан, подчеркнула она.

Ранее город выставил на аукцион помещение площадью 450,7 "квадрата" на улице Кржижановского. Там можно открыть студию красоты, детский центр или частную школу для изучения иностранных языков. Заявки на участие в торгах принимаются до 22 января.

