16 мая, 08:42

Общество

Рособрнадзор утвердил правила заполнения бланков ЕГЭ-2026

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Рособрнадзор утвердил правила заполнения бланков Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, при заполнении бланков необходимо пользоваться только черной гелевой или капиллярной ручкой. При этом строго запрещено применение карандаша или цветных чернил. Кроме того, каждая буква и цифра должны четко соответствовать образцу из верхней части бланков регистрации и ответов № 1.

Ответы на задания с кратким ответом, в том числе результаты вычислений, записываются в бланк ответов № 1. Для развернутых ответов предполагаются бланки № 2. При нехватке места можно попросить у организатора дополнительный бланк ответов № 2. Однако его использование допускается только после полного заполнения обоих листов основного бланка.

При заполнении бланков нельзя делать в полях, вне полей записи и пометки, не относящиеся к содержанию полей бланков ЕГЭ, а также вносить информацию о своей личности.

Для получения школьного аттестата в 2026 году российским выпускникам необходимо набрать минимум 24 балла на ЕГЭ по русскому языку, а также получить оценку "удовлетворительно" по математике базового уровня. При этом для поступления в университет установлены значительно более высокие проходные пороги.

