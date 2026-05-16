16 мая, 08:22

Политика

Герасимов проверил ход выполнения задач группировкой "Запад" в зоне СВО

Фото: ТАСС/Дмитрий Харичков

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Запад" в зоне СВО и поставил задачи. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"На командном пункте одного из объединений начальник Генерального штаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева по обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач", – говорится с сообщении.

Герасимов обратил внимание на успехи соединений и воинских частей. Кроме того, он вручил государственные награды наиболее отличившимся бойцам и поблагодарил их за мужество и героизм.

Ранее Герасимов заявил о полном освобождении Луганской Народной Республики (ЛНР). По его словам, российская армия в ходе спецоперации в марте – апреле освободила 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории. Всего с начала года под контроль РФ перешло 80 населенных пунктов и более 1 700 квадратных километров территории.

Также российская армия завершила ликвидацию украинских оккупантов на восточном берегу реки Оскол. Операцию, прошедшую в районе южнее Купянска-Узлового, провели бойцы группировки войск "Запад".

