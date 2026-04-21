21 апреля, 10:10

Политика

Герасимов заявил о завершении разгрома украинских сил на восточном берегу Оскола

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Российская армия завершила ликвидацию украинских оккупантов на восточном берегу реки Оскол. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, слова которого приводит RT.

Операцию, прошедшую в районе южнее Купянска-Узлового, провели бойцы группировки войск "Запад". Сейчас они, по словам Герасимова, продолжают наступление на широком фронте в своей зоне ответственности.

В то же время другие солдаты ВС РФ ведут уличные бои с противником в населенных пунктах Боровая, Святогорск, Студенок и Старый Караван.

Начальник Генштаба ВС РФ также заявил о полном освобождении Луганской Народной Республики (ЛНР). В частности, в ходе спецоперации в марте – апреле российская армия освободила 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории.

Всего же с начала года под контроль РФ перешло 80 населенных пунктов и более 1 700 квадратных километров территории.

