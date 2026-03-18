18 марта, 08:14

Политика

Президент Финляндии заявил, что ЕС придется признать территориальные уступки Украины

Фото: ТАСС/EPA/KIMMO BRANDT

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Евросоюз может быть вынужден признать территориальные уступки Украины в пользу России. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на газету Iltalehti.

"Европа никогда не признает, что возможные территориальные уступки Украины юридически или в принципе являются частью РФ. Де-факто все может быть иначе", – сказал политик во время выступления в лондонском аналитическом центре Chatham House (признана в РФ нежелательной организацией).

Стубб уточнил, что ЕС должен проявить большую гибкость во внутренней и внешней политике, чтобы адаптироваться к меняющемуся миропорядку.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас допустила серьезные территориальные уступки со стороны Киева в обмен на гарантии безопасности.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский указал, что предпочитает продолжение боев "плохому миру". Он отметил, что не примет мирное соглашение на унизительных для страны условиях.

