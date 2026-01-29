Форма поиска по сайту

29 января, 13:07

Политика

Глава евродипломатии Каллас допустила территориальные уступки от Киева

Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Глава евродипломатии Кая Каллас допустила серьезные территориальные уступки со стороны Украины в обмен на гарантии безопасности. Соответствующее заявление она сделала перед началом заседания глав министерств иностранных дел стран Евросоюза, передала "Газета.ру".

"Если украинцы идут на очень жесткие уступки, то они делают это ради мира для остальной части Украины. И тогда должно быть совершенно ясно, что мир для остальной части Украины есть, это американцы должны тоже учитывать", – сказала Каллас.

Ранее СМИ писали, что Штаты потребовали от Киева подписать мирное соглашение с Москвой для получения американских гарантий безопасности. Источник отмечал, что американская сторона не предписывает Украине конкретные условия будущего договора с РФ. Предположения о том, что Вашингтон подталкивает украинскую сторону к территориальным уступками, являются "вводящими в заблуждение".

В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что разрешение украинского конфликта находится "на подходе".

Читайте также


Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

