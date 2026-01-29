Глава евродипломатии Каллас допустила территориальные уступки от Киева

Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Глава евродипломатии Кая Каллас допустила серьезные территориальные уступки со стороны Украины в обмен на гарантии безопасности. Соответствующее заявление она сделала перед началом заседания глав министерств иностранных дел стран Евросоюза, передала "Газета.ру".

"Если украинцы идут на очень жесткие уступки, то они делают это ради мира для остальной части Украины. И тогда должно быть совершенно ясно, что мир для остальной части Украины есть, это американцы должны тоже учитывать", – сказала Каллас.

Ранее СМИ писали, что Штаты потребовали от Киева подписать мирное соглашение с Москвой для получения американских гарантий безопасности. Источник отмечал, что американская сторона не предписывает Украине конкретные условия будущего договора с РФ. Предположения о том, что Вашингтон подталкивает украинскую сторону к территориальным уступками, являются "вводящими в заблуждение".

В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что разрешение украинского конфликта находится "на подходе".