Депутат Немкин: при общении с мошенниками нужно использовать спокойный тон

Фото: 123RF.com/bnenin

При общении с телефонными мошенниками нужно не действовать по их сценарию, а использовать спокойный тон и короткие ответы. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

Депутат пояснил, что у аферистов есть четкий сценарий, согласно которому жертва должна выйти на эмоции, испугаться и растеряться. Если же во время разговора сохранять спокойствие, это выбьет их из колеи. При этом, отметил Немкин, необходимо не "переиграть" мошенника, а сделать так, чтобы он потерял интерес к собеседнику.

Также эффективным способом будет перевод ответственности на других людей или внешние процедуры, добавил депутат. Злоумышленники сразу попытаются завершить разговор, если сообщить им, что он записывается или что номер телефона проверит служба безопасности.

"Важно также не вступать в спор и не пытаться разоблачить собеседника. Попытки поймать мошенника на противоречиях или продемонстрировать осведомленность лишь затягивают диалог и дают ему дополнительное время для манипуляций", – предупредил парламентарий.

Кроме того, необходимо вежливо и четко объяснить, что такие ситуации не обсуждаются по телефону, добавил Немкин. Лучше контактировать с мошенником минимально или же не продолжать разговор вообще, особенно если в ход идут запугивание и давление. Отказ лишает афериста внимания человека, а значит, попытка обмана становится бессмысленной.

Ранее в Москве задержали 10 операторов сим-боксов, обвиняемых в работе на мошенников. На съемных квартирах фигурантов изъяты больше тысячи сим-карт, сим-боксы и документы, которые имеют значение для следствия. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции".