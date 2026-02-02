МВД показало собирающий данные для доступа к "Госуслугам" чат-бот мошенников

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Мошенники пытаются взломать аккаунты на портале "Госуслуги" с помощью рассылки ссылок на поддельные чат-боты в мессенджере Telegram. Об этом предупредили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

"Ссылка на него распространяется в поддельных домовых чатах. В данном случае под предлогом плановой проверки индивидуальных приборов учета воды", – пояснили в ведомстве.



По данным киберполиции, аферисты убеждают пользователей пройти регистрацию в "официальном чат-боте" и подтвердить свои данные. После перехода по ссылке бот запрашивает номер телефона, а затем отправляет цифровой код якобы для подтверждения даты визита специалиста.

Однако этот код на самом деле предназначен для получения доступа к аккаунту на портале "Госуслуги".

Ранее в МВД назвали отличительные признаки сгенерированных нейросетью документов. По данным правоохранителей, такие файлы могут содержать вымышленные или противоречивые данные, а также не соответствовать привычным требованиям оформления, включая использование нестандартных шрифтов.

Кроме того, видео- и аудиоматериалы, распространяемые злоумышленниками, обычно имеют артефакты, такие как размытые логотипы, неестественные движения губ, отсутствие мелких деталей, несогласованность мимики и речи, статичный или искаженный фон.