Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 13:30

Политика
Главная / Новости /

Песков: второй раунд переговоров в Абу-Даби состоится 4–5 февраля

Песков раскрыл дату второго раунда переговоров в Абу-Даби

Фото: kremlin.ru

Второй раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины по вопросам безопасности пройдет в Абу-Даби в среду – четверг, 4–5 февраля, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Это мы можем подтвердить", – указал представитель Кремля.

По его словам, изначально переговоры были запланированы на минувшее воскресенье, 1-е число, однако потребовалась дополнительная координация графиков всех трех сторон.

Вместе с тем Песков охарактеризовал процесс урегулирования ситуации на Украине как чрезвычайно сложный и многогранный. В частности, в некоторых вопросах достичь взаимопонимания оказалось проще, тогда как по другим сближение пока не достигнуто.

При этом приблизиться к пониманию в ряде моментов удалось именно благодаря обсуждениям и разговорам, добавил представитель Кремля.

Вышеуказанные даты ранее также подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский. Причем он заверил, что Киев готов к предметному разговору.

Однако немецкие СМИ уверены, что глава Украины пытается любой ценой предотвратить достижение каких-либо договоренностей с российской стороной. К такому выводу они пришли после его агрессивного поведения на первом раунде.

По данным журналистов, Зеленский потребовал от Москвы отозвать позицию о прекращении его полномочий в 2024 году.

В то же время в Вашингтоне продолжают оптимистично смотреть на перспективу заключения мирного соглашения, несмотря на понимание, что достижение сделки станет лишь первым шагом на пути к разрешению всего конфликта, отмечал постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
властьполитика

Главное

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика