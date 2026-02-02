Фото: kremlin.ru

Второй раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины по вопросам безопасности пройдет в Абу-Даби в среду – четверг, 4–5 февраля, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Это мы можем подтвердить", – указал представитель Кремля.

По его словам, изначально переговоры были запланированы на минувшее воскресенье, 1-е число, однако потребовалась дополнительная координация графиков всех трех сторон.

Вместе с тем Песков охарактеризовал процесс урегулирования ситуации на Украине как чрезвычайно сложный и многогранный. В частности, в некоторых вопросах достичь взаимопонимания оказалось проще, тогда как по другим сближение пока не достигнуто.

При этом приблизиться к пониманию в ряде моментов удалось именно благодаря обсуждениям и разговорам, добавил представитель Кремля.

Вышеуказанные даты ранее также подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский. Причем он заверил, что Киев готов к предметному разговору.

Однако немецкие СМИ уверены, что глава Украины пытается любой ценой предотвратить достижение каких-либо договоренностей с российской стороной. К такому выводу они пришли после его агрессивного поведения на первом раунде.

По данным журналистов, Зеленский потребовал от Москвы отозвать позицию о прекращении его полномочий в 2024 году.

В то же время в Вашингтоне продолжают оптимистично смотреть на перспективу заключения мирного соглашения, несмотря на понимание, что достижение сделки станет лишь первым шагом на пути к разрешению всего конфликта, отмечал постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер.