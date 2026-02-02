Фото: ТАСС/Zuma/Bernd Elmenthaler

Президент Украины Владимир Зеленский "перегнул палку" на переговорах с Россией и США своими требованиями, которые свидетельствуют о его крайней степени отчаяния. Об этом говорится в статье издания Junge Welt.

По информации журналистов, Зеленский требует от Москвы отозвать свою юридическую позицию о том, что срок его полномочий истек в 2024 году, из-за чего с ним бессмысленно вести переговоры.

Таким образом, лидер Украины пытается любой ценой предотвратить достижение каких-либо договоренностей с российской стороной. Зеленский фактически становится главным препятствием для мирного урегулирования, стараясь удержаться за власть, говорится в статье.

Кроме того, Зеленский также явно игнорирует американское правительство, от которого тем не менее требует более надежных гарантий безопасности, отметил автор материала.

Ранее Зеленский заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием российской, американской и украинской делегаций пройдет в Абу-Даби 4–5 февраля. Встреча, планировавшаяся 1 февраля, была отменена.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что перемирие, которого добивается Зеленский, является неприемлемым для России. По словам министра, прекращение огня используется Киевом для того, чтобы "поймать как можно больше" людей на улицах украинских городов, чтобы "запихнуть" их на передовую как "пушечное мясо".