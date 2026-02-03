Московскому бизнесу напомнили о важности очистки от снега и льда кровель нежилых зданий

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Столичному бизнесу необходимо очищать кровли нежилых зданий от снега и льда, напомнила пресс-служба Объединения административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ)

Обеспечить очистку крыш, карнизов, водостоков, выступающих частей и элементов фасадов, в том числе внешних коробов кондиционеров, должны собственники нежилых строений и сооружений, управляющие организации.

В случае, если здание находится в собственности более двух юрлиц, нужно провести общее собрание собственников, на котором будет определен ответственный за содержание и организацию очистки кровли всего объекта.

"Размер штрафа за непринятие мер по очистке крыш от снега и льда для юридических лиц составляет от 200 до 500 тысяч рублей. Нормы закреплены в статье 8.12 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях. Чтобы избежать штрафов или других более тяжелых последствий, призываем всех собственников своевременно очищать кровли", – подчеркнул начальник ОАТИ Александр Ларин.

Сроки очистки от снега крыш с металлическими и скатными кровлями варьируются в зависимости от их расположения. Например, крыши, которые выходят на улично-дорожную сеть, тротуары, зоны входов в подъезды и детские площадки, а также другие места, предназначенные для прохода людей, нужно очищать в течение двух дней с момента окончания снегопада.

В случае, если крыша выходит на другую территорию, снег нужно убрать в течение трех суток после окончания снегопада. При этом если толщина снега превышает 5 сантиметров, его нужно убрать незамедлительно.

Кроме того, во время работы необходимо обеспечить как безопасность бригады, так и жителей города – огородить зоны очистки и не допускать пешеходов в зону сброса снега и наростов льда. Помимо этого, нельзя ничего сбрасывать в воронки водосточных труб или допустить повреждения деревьев, светофоров, дорожных знаков, кустарников, проводов и информационных конструкций.

В случае, если снег и наледи сбрасываются на тротуары и проезжую часть, работы можно проводить только в светлое время суток. После окончания работ нужно убрать все с тротуара и снять ограждения. Помимо этого, при выявлении нарушений в содержании кровли работы по ее очистке будут проведены за счет городского бюджета, после чего затраченные средства будут взысканы с собственников.

Уточнить все вопросы и узнать обязательные требования к организации можно на платформе "Открытый контроль" – это цифровая площадка для коммуникации бизнеса и контрольных органов города. Написать инспектору "Контроля Москвы" и получить оперативный ответ можно через сервис "Вопрос контрольному органу", а в сервисе "Консультирование" можно записаться на развернутую консультацию, выбрав при этом удобное время и способ общения.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва закупила около 2,4 тысячи единиц коммунальной техники в 2025 году. Столичные власти постоянно обновляют парк дорожно-уборочной техники для качественного обслуживания города. Приобретаются современные, мобильные и энергоэффективные машины. Они оптимизируют время работ и повышают их качество.

