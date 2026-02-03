В ГД назвали преждевременными разговоры о разблокировке Roblox

Фото: 123RF.com/diegothomazini

Говорить о разблокировке игровой платформы Roblox в России преждевременно. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

"Насколько я вижу в публичном пространстве, никаких кардинальных изменений не произошло", – приводит слова депутата ТАСС.

Однако Боярский подчеркнул, что конкретную информацию о работе Roblox в России может предоставить только Роскомнадзор.

Доступ к игровой платформе был ограничен 3 декабря 2025 года. В Роскомнадзоре подчеркнули, что мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность модерации обеспечить безопасность материалов.

После этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что собирается направить в ведомство письма и жалобы россиян по поводу блокировки игровой площадки. Она отметила, что в ее телеграм-канал поступают десятки тысяч писем и комментариев.

Спустя время стало известно, что Roblox готова временно ограничить свои коммуникационные сервисы в России. В компании добавили, что ведут диалог с Роскомнадзором и намерены продолжить его по мере восстановления доступа к платформе. Однако в Роскомнадзоре заявили, что оснований для разблокировки игры в России в настоящее время нет.