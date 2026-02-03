Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 11:44

Политика

В ГД назвали преждевременными разговоры о разблокировке Roblox

Фото: 123RF.com/diegothomazini

Говорить о разблокировке игровой платформы Roblox в России преждевременно. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

"Насколько я вижу в публичном пространстве, никаких кардинальных изменений не произошло", – приводит слова депутата ТАСС.

Однако Боярский подчеркнул, что конкретную информацию о работе Roblox в России может предоставить только Роскомнадзор.

Доступ к игровой платформе был ограничен 3 декабря 2025 года. В Роскомнадзоре подчеркнули, что мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность модерации обеспечить безопасность материалов.

После этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что собирается направить в ведомство письма и жалобы россиян по поводу блокировки игровой площадки. Она отметила, что в ее телеграм-канал поступают десятки тысяч писем и комментариев.

Спустя время стало известно, что Roblox готова временно ограничить свои коммуникационные сервисы в России. В компании добавили, что ведут диалог с Роскомнадзором и намерены продолжить его по мере восстановления доступа к платформе. Однако в Роскомнадзоре заявили, что оснований для разблокировки игры в России в настоящее время нет.

В Роскомнадзоре заявили, что Roblox не разблокируют в РФ в ближайшее время

Читайте также


политикатехнологии

Главное

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика