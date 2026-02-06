Форма поиска по сайту

06 февраля, 12:51

Транспорт

Проходка пятого вертикального ствола на станции "Достоевская" завершена

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На строящейся станции "Достоевская" Кольцевой линии столичного метро завершили проходку пятого вентиляционного шахтного ствола глубиной 44 метра. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, передал портал мэра и строительства Москвы.

Вице-мэр пояснил, что работы выполнил стволопроходческий комплекс "Екатерина". Разработка грунта велась с использованием специального фрез-барабана и цилиндра продавливания, что позволило одновременно разрабатывать грунт и монтировать обделку.

По словам Ефимова, применение этой технологии упростило задачу, снизило долю ручного труда, ускорило темпы и повысило точность и безопасность работ. В ходе сооружения было установлено 44 постоянных и три временных железобетонных кольца диаметром 6,4 метра каждое.

Строительство данного ствола было завершено в декабре 2025 года. После этого метростроители приступили к демонтажу комплекса для обслуживания и консервации, а также начали возводить вентиляционную камеру и соединительный тоннель.

Четыре ранее построенных ствола уже используются для оптимизации строительных процессов, включая транспортировку материалов. Впоследствии некоторые из них также станут частью вентиляционной системы станции. Уточнялось, что работы осложняются расположением объекта в центре города, в условиях плотной застройки, близости действующих линий метро, а также наличия множества подземных коммуникаций и грунтовых вод.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман уточнил, что комплекс "Екатерина" является наиболее востребованным для подобных задач в Москве. Для него он стал 21-м по счету в практике строительства метрополитена.

До этого комплекс использовался для проходки 7 вентиляционных шахт на Люблинско-Дмитровской линии, 12 стволов для различных нужд на Большой кольцевой линии и еще 1 шахты на самой станции "Достоевская". В общей сложности с его помощью пройдено более километра вертикальных выработок.

Строительство станции ведется под надзором Мосгосстройнадзора. Председатель надзорного ведомства Антон Слободчиков отметил, что горнопроходческим работам уделяется повышенное внимание в связи со сложными условиями. В настоящее время инспекторы проводят на объекте уже третью выездную проверку соответствия работ и материалов проектной документации.

"Достоевская" станет тринадцатой станцией Кольцевой линии и расположится между станциями "Новослободская" и "Проспект Мира". Она будет иметь пересадку на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии. Открытие новой станции улучшит транспортную доступность комплекса "Олимпийский", Театра Российской армии и его Центрального дома, а также разгрузит вестибюли соседних станций "Проспект Мира".

Ранее сообщалось, что на станции столичного метро "Вавиловская" введен в эксплуатацию новый подземный переход. До этого у станции было два подземных вестибюля: северный с одним выходом и южный с двумя. В последнем теперь открыт дополнительный, третий выход.

транспортметростроительствогород

