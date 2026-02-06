Форма поиска по сайту

06 февраля, 12:47

Наука

На обратной стороне Солнца зафиксирован мощный взрыв

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

На обратной стороне Солнца произошел мощный взрыв. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По оценке специалистов, активный центр, где произошел взрыв, вряд ли доживет до того момента, когда его влияние достигнет Земли.

"К Земле через несколько дней, почти наверняка, выйдут лишь обломки", – отмечено в сообщении.

Ученые обратили внимание, что у области 4366, находящейся на противоположной стороне от Земли, остались примерно сутки, прежде чем она накопит достаточно энергии для мощного финального выброса либо же просто постепенно угаснет.

Ранее сообщалось, что группа солнечных пятен 4366 установила новый рекорд активности в XXI веке, заняв второе место по числу вспышек классов М и Х, всего произошло 58 явлений. Рекордсменом остается группа 3664, которая была активна в мае 2024 года.

Всего несколько дней назад на Солнце было зафиксировано 15 вспышек. В том числе одна из них была самого высокого класса Х.

