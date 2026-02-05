Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 17:32

Наука
Главная / Новости /

Ученый Зимовец: серия мощных солнечных вспышек за 4 дня – ожидаемое явление

Ученый назвал серию мощных солнечных вспышек за 4 дня ожидаемым явлением

Фото: 123RF.com/yourapechkin

Последняя серия из 7 вспышек наивысшего класса X, зафиксированных на Солнце за 4 дня, связана с повышенной активностью одной области и не является аномальным явлением, заявил ТАСС кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ИКИ РАН Зимовец Иван.

"Солнце сейчас находится в фазе максимума активности, причем этот максимум растянут во времени и длится порядка 2–3 лет, поэтому вспышки и выбросы в такой период – ожидаемое явление, в том числе мощные", – сказал ученый.

Он добавил, что такие события возникают не хаотично, а в активных областях, связанных с группами пятен и сильными магнитными полями.

Текущая серия вспышек имеет отношение к области, появившейся на видимой с Земли стороне Солнца 30 января. Эта область быстро разрасталась за счет всплытия дополнительного магнитного потока из недр светила, что привело к сильному переплетению магнитных полей и плазмы.

По словам Зимовца, эта область относится к наиболее сложному магнитному классу и обладает большими размерами, хотя и не является рекордной. Именно сочетание ряда факторов сделало ее крайне продуктивной в плане генерации вспышек, причем мощные события часто происходят сериями.

Вместе с тем ученый подчеркнул, что однозначно предсказать новые мощные вспышки в этой области нельзя. Наблюдения показывают, что скорость ее роста замедлилась, а постоянные мелкие вспышки способствуют постепенному сбросу энергии.

При этом даже если активность этой конкретной области снизится, это не исключает новых мощных событий в ближайшем будущем, указал специалист. В любой момент может сформироваться другая область, способная породить не менее интенсивную серию вспышек.

Самой мощной в текущей серии стала вспышка класса X8.1. Однако, как отметил специалист, это далеко не предел: на Солнце периодически происходят события, значительно превосходящие ее по силе.

К настоящему моменту группа солнечных пятен 4366, находящаяся напротив Земли, вышла на второе место в XXI веке по числу вспышек класса М и Х. В этой области было зафиксировано уже 58 таких явлений. Рекордсменом остается группа пятен 3664, наблюдавшаяся в мае 2024 года.

Магнитная буря планетарного масштаба началась на Земле

Читайте также


наука

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика