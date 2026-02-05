Ученый Зимовец: серия мощных солнечных вспышек за 4 дня – ожидаемое явление

Фото: 123RF.com/yourapechkin

Последняя серия из 7 вспышек наивысшего класса X, зафиксированных на Солнце за 4 дня, связана с повышенной активностью одной области и не является аномальным явлением, заявил ТАСС кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ИКИ РАН Зимовец Иван.



"Солнце сейчас находится в фазе максимума активности, причем этот максимум растянут во времени и длится порядка 2–3 лет, поэтому вспышки и выбросы в такой период – ожидаемое явление, в том числе мощные", – сказал ученый.

Он добавил, что такие события возникают не хаотично, а в активных областях, связанных с группами пятен и сильными магнитными полями.

Текущая серия вспышек имеет отношение к области, появившейся на видимой с Земли стороне Солнца 30 января. Эта область быстро разрасталась за счет всплытия дополнительного магнитного потока из недр светила, что привело к сильному переплетению магнитных полей и плазмы.

По словам Зимовца, эта область относится к наиболее сложному магнитному классу и обладает большими размерами, хотя и не является рекордной. Именно сочетание ряда факторов сделало ее крайне продуктивной в плане генерации вспышек, причем мощные события часто происходят сериями.

Вместе с тем ученый подчеркнул, что однозначно предсказать новые мощные вспышки в этой области нельзя. Наблюдения показывают, что скорость ее роста замедлилась, а постоянные мелкие вспышки способствуют постепенному сбросу энергии.

При этом даже если активность этой конкретной области снизится, это не исключает новых мощных событий в ближайшем будущем, указал специалист. В любой момент может сформироваться другая область, способная породить не менее интенсивную серию вспышек.

Самой мощной в текущей серии стала вспышка класса X8.1. Однако, как отметил специалист, это далеко не предел: на Солнце периодически происходят события, значительно превосходящие ее по силе.

К настоящему моменту группа солнечных пятен 4366, находящаяся напротив Земли, вышла на второе место в XXI веке по числу вспышек класса М и Х. В этой области было зафиксировано уже 58 таких явлений. Рекордсменом остается группа пятен 3664, наблюдавшаяся в мае 2024 года.