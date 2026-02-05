Форма поиска по сайту

05 февраля, 16:15

Наука

Группа пятен 4366 на Солнце вышла на второе место по числу мощных вспышек в XXI веке

Фото: depositphotos/magann

Группа солнечных пятен 4366, находящаяся сейчас напротив Земли, вышла на второе место в XXI веке по числу вспышек класса М и Х, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По данным РАН, к середине дня 5 февраля в этой области было зафиксировано уже 58 сильных вспышек. Однако рекордсменом остается группа пятен 3664, наблюдавшаяся в мае 2024 года. Тогда произошло 64 вспышки и была зафиксирована самая мощная магнитная буря последних 20 лет, произошедшая 11–12 мая 2024 года.

Специалисты уточняют, что Земля будет оставаться в зоне прямого воздействия этого активного центра еще примерно 1–2 дня. Если за этот период произойдет хотя бы один крупный выброс плазмы, это может спровоцировать магнитные бури уровня G4–G5.

Ранее сообщалось, что Землю накрыла слабая магнитная буря. Уровень геомагнитных возмущений оценивается как G1. Однако в течение суток они могут усилиться до G2 или G3, предупредили ученые.

Магнитная буря планетарного масштаба началась на Земле

