В Москве пройдут спортивные состязания для граждан с ОВЗ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве с 9 по 15 февраля пройдут спортивные состязания для граждан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

С 10:30 до 12:00 12 февраля все желающие могут посетить окружной турнир по дартсу для людей с ОВЗ всех категорий. Пройдет он в спортивном комплексе "Гамбит" по адресу Весенняя улица, дом 4. Женщины и мужчины отдельно смогут принять участие в играх "Набор очков" и "Большой раунд".

Зарегистрироваться для участия можно будет прямо в день соревнований. При этом нужно иметь с собой документ, удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского страхования (ОМС), а также справку о медико-социальной экспертизе (МСЭ) или иной документ, который подтверждает наличие ограничений по здоровью.

Горожане с нарушениями зрения приглашаются на окружные соревнования по шахматам Московской комплексной межокружной спартакиады "Спорт без преград". Они пройдут с 14:00 до 18:00 13 февраля по адресу улица Госпитальный Вал, дом 1а, строение 1 (кабинет 201).

Турнир будет проходить по круговой системе. Победит тот, кто наберет больше всего очков. Всего будут давать по 15 минут без добавления времени. Для участия также необходимы заявка, документ, удостоверяющий личность, полис ОМС и медицинский допуск. Регистрация доступна в день соревнований.

В этот же день с 11:00 до 13:30 пройдут старты по лыжным гонкам для лиц с общими заболеваниями. Для участия необходимо прибыть на спортивную площадку социального дома "Фили-Давыдково" по адресу улица Полосухина, дом 3.

Заявка должна быть подана до 10 февраля на электронную почту zao@mosgorsport.ru. Необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, полис ОМС, а также справки МСЭ и по форме № 1144-н. Лыжи и экипировка приносятся с собой.

14 февраля с 10:00 до 13:00 можно поучаствовать в состязаниях на лыжероллерной трассе в Зеленограде по адресу Каштановая аллея, дом 2, строение 8. Регистрация будет проходить там же при предъявлении документа, удостоверяющего личность, справки об инвалидности и медицинского допуска по форме № 1144-н.

Также горожане смогут поиграть в мини-футбол 15 февраля с 09:30 до 14:50. Пройдут окружные соревнования в спортивном комплексе "Марьина Роща" по адресу 3-я улица Марьиной Рощи, дом 8. Для игры будут сформированы команды по пять человек. С собой должны быть форма, обувь, документ, удостоверяющий личность, медицинский допуск по форме № 1144-н и справка МСЭ.

Кроме того, 7 февраля на катке ВДНХ пройдет благотворительная акция "Катайся и помогай". Для гостей подготовили карнавальные заезды, разминку на льду и интерактивные театральные занятия. Весь доход от продажи билетов и аренды коньков передадут в фонды "Вера", "Линия жизни" и "Я есть!".

