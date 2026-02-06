Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 10:47

Спорт

В Москве пройдут спортивные состязания для граждан с ОВЗ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве с 9 по 15 февраля пройдут спортивные состязания для граждан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

С 10:30 до 12:00 12 февраля все желающие могут посетить окружной турнир по дартсу для людей с ОВЗ всех категорий. Пройдет он в спортивном комплексе "Гамбит" по адресу Весенняя улица, дом 4. Женщины и мужчины отдельно смогут принять участие в играх "Набор очков" и "Большой раунд".

Зарегистрироваться для участия можно будет прямо в день соревнований. При этом нужно иметь с собой документ, удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского страхования (ОМС), а также справку о медико-социальной экспертизе (МСЭ) или иной документ, который подтверждает наличие ограничений по здоровью.

Горожане с нарушениями зрения приглашаются на окружные соревнования по шахматам Московской комплексной межокружной спартакиады "Спорт без преград". Они пройдут с 14:00 до 18:00 13 февраля по адресу улица Госпитальный Вал, дом 1а, строение 1 (кабинет 201).

Турнир будет проходить по круговой системе. Победит тот, кто наберет больше всего очков. Всего будут давать по 15 минут без добавления времени. Для участия также необходимы заявка, документ, удостоверяющий личность, полис ОМС и медицинский допуск. Регистрация доступна в день соревнований.

В этот же день с 11:00 до 13:30 пройдут старты по лыжным гонкам для лиц с общими заболеваниями. Для участия необходимо прибыть на спортивную площадку социального дома "Фили-Давыдково" по адресу улица Полосухина, дом 3.

Заявка должна быть подана до 10 февраля на электронную почту zao@mosgorsport.ru. Необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, полис ОМС, а также справки МСЭ и по форме № 1144-н. Лыжи и экипировка приносятся с собой.

14 февраля с 10:00 до 13:00 можно поучаствовать в состязаниях на лыжероллерной трассе в Зеленограде по адресу Каштановая аллея, дом 2, строение 8. Регистрация будет проходить там же при предъявлении документа, удостоверяющего личность, справки об инвалидности и медицинского допуска по форме № 1144-н.

Также горожане смогут поиграть в мини-футбол 15 февраля с 09:30 до 14:50. Пройдут окружные соревнования в спортивном комплексе "Марьина Роща" по адресу 3-я улица Марьиной Рощи, дом 8. Для игры будут сформированы команды по пять человек. С собой должны быть форма, обувь, документ, удостоверяющий личность, медицинский допуск по форме № 1144-н и справка МСЭ.

Кроме того, 7 февраля на катке ВДНХ пройдет благотворительная акция "Катайся и помогай". Для гостей подготовили карнавальные заезды, разминку на льду и интерактивные театральные занятия. Весь доход от продажи билетов и аренды коньков передадут в фонды "Вера", "Линия жизни" и "Я есть!".

Тренировки по катанию на коньках пройдут в олимпийском комплексе "Лужники"

Читайте также


спортгород

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика