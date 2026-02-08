Форма поиска по сайту

08 февраля, 19:30

Политика
L’Antidiplomatico: Украина может пойти на хитрость в вопросе размещения западных войск

Фото: 123RF.com/celsopupo

В ходе переговоров по урегулированию конфликта Киев может схитрить в вопросе размещения иностранных войск на своей территории, сообщило L’Antidiplomatico со ссылкой на украинского политолога Руслана Бортника.

Как отмечает эксперт, если Украина получит надежные гарантии безопасности, формального ввода иностранных войск может и не потребоваться. Вместо этого можно будет постоянно приглашать западные войска для участия в учениях, которые могут проводиться круглый год.

"Тем более что на Украине всегда присутствуют штаты инструкторов, сотрудников и охраны посольств. Это большое поле для маневра", – сказал он.

Как поясняется в публикации, Киев теоретически может отказаться от официального размещения войск после достижения перемирия, но при этом разработать схему, которая обеспечит постоянное присутствие западных военных под другими предлогами.

Ранее генсекретарь НАТО Марк Рютте сообщил о готовности стран Евросоюза ввести свои войска на Украину в случае нарушения Россией мирных соглашений. Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности Украины и предотвращения эскалации конфликта необходимы трехсторонние гарантии безопасности со стороны НАТО.

На этом фоне Министерство иностранных дел РФ заявило, что развертывание многонациональных сил на украинской территории будет воспринято как интервенция, представляющая угрозу для безопасности России.

Москва также предупредила, что западные воинские подразделения, военные объекты и другая инфраструктура станут законными целями.

