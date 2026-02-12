Слуцкий назвал угрозы Рютте о "сокрушительном ответе" провокацией

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий раскритиковал заявления генсека НАТО Марка Рютте о возможном "сокрушительном ответе" в случае блокады Россией Сувалкского коридора, назвав подобные слова недальновидными и провокационными. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его слова.



По словам депутата, любые угрозы в адрес России, обладающей крупнейшим ядерным потенциалом, лишь повышают уровень напряженности и риски глобального противостояния. Он подчеркнул, что возможные агрессивные действия против страны неизбежно встретят жесткий ответ.

Слуцкий также заявил, что риторика Рютте является частью "словесной эскалации" и направлена на усиление антироссийской повестки. По его мнению, НАТО намеренно формирует образ "российской угрозы", чтобы оправдать рост военных расходов и дальнейшую милитаризацию.

Депутат добавил, что Москва неоднократно заявляла об отсутствии планов нападения на европейские государства, однако, по его оценке, Альянс продолжает наращивать напряжение в информационном пространстве.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия даст полноценный военный ответ всеми имеющимися средствами в случае нападения Европы. Как пояснил глава МИД, если европейские угрозы о подготовке к войне против России будут реализованы, то ответные действия со стороны РФ выйдут за рамки специальной военной операции.