Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 19:24

Политика

Слуцкий назвал угрозы Рютте о "сокрушительном ответе" провокацией

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий раскритиковал заявления генсека НАТО Марка Рютте о возможном "сокрушительном ответе" в случае блокады Россией Сувалкского коридора, назвав подобные слова недальновидными и провокационными. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его слова.

По словам депутата, любые угрозы в адрес России, обладающей крупнейшим ядерным потенциалом, лишь повышают уровень напряженности и риски глобального противостояния. Он подчеркнул, что возможные агрессивные действия против страны неизбежно встретят жесткий ответ.

Слуцкий также заявил, что риторика Рютте является частью "словесной эскалации" и направлена на усиление антироссийской повестки. По его мнению, НАТО намеренно формирует образ "российской угрозы", чтобы оправдать рост военных расходов и дальнейшую милитаризацию.

Депутат добавил, что Москва неоднократно заявляла об отсутствии планов нападения на европейские государства, однако, по его оценке, Альянс продолжает наращивать напряжение в информационном пространстве.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия даст полноценный военный ответ всеми имеющимися средствами в случае нападения Европы. Как пояснил глава МИД, если европейские угрозы о подготовке к войне против России будут реализованы, то ответные действия со стороны РФ выйдут за рамки специальной военной операции.

Читайте также


политика

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика