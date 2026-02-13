Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 10:03

Происшествия

Дело возбуждено после госпитализации детей из реабилитационного центра на Алтае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности после госпитализации 11 детей с признаками вирусной кишечной инфекции из реабилитационного центра "Радуга", расположенного в Первомайском районе Алтайского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Как рассказали в краевом министерстве соцзащиты, сотрудники центра вызвали врачей при первых признаках болезни. Контакт заболевших с другими детьми сразу ограничили.

Ребята без признаков заболевания отправлены домой. Жизни госпитализированных ничего не угрожает. В учреждении начали проводить противоэпидемические мероприятия совместно с региональным управлением Роспотребнадзора, указали в ведомстве.

Ранее случаи острой кишечной инфекции выявили в детском саду № 394 в Перми. Сотрудники Роспотребнадзора начали противоэпидемические мероприятия, в ходе которых проверят само учреждение и питание воспитанников. Более того, специалисты взяли пробы воды и пищи.

Роспотребнадзор в Москве проверит информацию о ртути в сушеной рыбе

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика