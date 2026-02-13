Дело возбуждено после госпитализации детей из реабилитационного центра на Алтае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности после госпитализации 11 детей с признаками вирусной кишечной инфекции из реабилитационного центра "Радуга", расположенного в Первомайском районе Алтайского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Как рассказали в краевом министерстве соцзащиты, сотрудники центра вызвали врачей при первых признаках болезни. Контакт заболевших с другими детьми сразу ограничили.

Ребята без признаков заболевания отправлены домой. Жизни госпитализированных ничего не угрожает. В учреждении начали проводить противоэпидемические мероприятия совместно с региональным управлением Роспотребнадзора, указали в ведомстве.

Ранее случаи острой кишечной инфекции выявили в детском саду № 394 в Перми. Сотрудники Роспотребнадзора начали противоэпидемические мероприятия, в ходе которых проверят само учреждение и питание воспитанников. Более того, специалисты взяли пробы воды и пищи.