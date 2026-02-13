Форма поиска по сайту

13 февраля, 10:10

Происшествия

Мужчина задержан за избиение оппонента у бара в Москве

Фото: 77.мвд.рф

Мужчина задержан за избиение оппонента у бара в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, группа лиц поругалась друг с другом у бара, который расположен на Новослободской улице. В результате один из мужчин нанес оппоненту несколько ударов кулаком по голове. Пострадавший был госпитализирован, его здоровью был причинен тяжкий вред.

Спустя время на 3-й Карачаровской улице был задержан подозреваемый. Им оказался 26-летний уроженец Тамбовской области, который временно живет в Москве. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее полиция задержала 45-летнего жителя Москвы, который устроил драку около эскалатора на станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии метро. Выяснилось, что при спуске в подземку между злоумышленником и потерпевшим возникла словесная перепалка.

Дебошир первым спустился вниз, дождался оппонента, а затем несколько раз ударил его и скрылся. Свой поступок подозреваемый объяснил тем, что оппонент не захотел пропустить его вперед перед входом на эскалатор. Возбуждено уголовное дело.

"Московский патруль": мужчина сломал девушке нос в метро Москвы

