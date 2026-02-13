Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 09:28

Спорт

Москвичам рассказали о подготовке спортсменов по фристайлу

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В столице спортсменов по фристайлу готовят в Московской горнолыжной академии. Соответствующее отделение там открыли в ноябре 2002 года, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В спорткомплексе "Ново-Переделкино" проводятся занятия по могулу, парному могулу, ски-кроссу, биг-эйру, слоупстайлу и хафпайпу. Часть этих дисциплин также доступна в многофункциональном спортивно-экологическом комплексе "Лата Трэк".

Помимо фристайла, там готовят чемпионов по горнолыжному спорту, сноуборду, лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина и ски-альпинизму. Занятия также могут посещать люди с ограниченными возможностями здоровья.

Например, гражданам с нарушением слуха или поражением опорно-двигательного аппарата доступны тренировки по сноуборду и горным лыжам, а лицам с нарушением зрения или интеллектуальными нарушениями – по горнолыжному спорту.

Всего в академии фристайлом занимаются 288 человек. Среди них – заслуженный мастер спорта России, 12 мастеров спорта и 21 кандидат в мастера спорта. Занятия проводят 18 тренеров-преподавателей.

Спортсмены академии каждый год показывают достойные результаты на всероссийских и международных соревнованиях, а также на Олимпиаде. В их числе – дважды бронзовый призер зимних ОИ по фристайлу в дисциплине ски-кросс Сергей Ридзик.

В этом зимнем сезоне на различных состязаниях воспитанники академии завоевали 21 медаль: 3 золотые, 8 серебряных и 10 бронзовых.

В субботу, 21 февраля, на склонах горнолыжного комплекса "Воробьевы горы" пройдет Кубок чемпионов по фристайлу в дисциплине "парный могул". Мероприятие начнется в 18:00.

Все желающие смогут вживую увидеть состязания сильнейших спортсменов из России и Казахстана. В соревнованиях примут участие свыше 50 лучших фристайлистов, в том числе Никита Новицкий, Никита Андреев, Артем Шульдяков и Вячеслав Новиков.

Для проведения Кубка на территории комплекса специально подготовят трассу. Ее длина составит не менее 150 метров, а уклон – не меньше 27 градусов. Также для спортсменов сделают бугры и трамплины.

Для зрителей также подготовят розыгрыш призов партнеров. Вход в зрительскую зону на Воробьевых горах бесплатный, однако на сайте Клуба нужно пройти предварительную регистрацию.

Ранее сообщалось, что москвичи и гости столицы могут посетить зарядки на льду, которые проводят опытные тренеры. Занятия проходят на катке ВДНХ во вторникам и четвергам с 12:00 до 13:00. Также по воскресеньям доступны сеансы игры в лазертаг на льду.

Бесплатные спортивные тренировки доступны москвичам по всему городу

Читайте также


спортгород

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика