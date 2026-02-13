Москвичам рассказали о подготовке спортсменов по фристайлу

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В столице спортсменов по фристайлу готовят в Московской горнолыжной академии. Соответствующее отделение там открыли в ноябре 2002 года, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В спорткомплексе "Ново-Переделкино" проводятся занятия по могулу, парному могулу, ски-кроссу, биг-эйру, слоупстайлу и хафпайпу. Часть этих дисциплин также доступна в многофункциональном спортивно-экологическом комплексе "Лата Трэк".

Помимо фристайла, там готовят чемпионов по горнолыжному спорту, сноуборду, лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина и ски-альпинизму. Занятия также могут посещать люди с ограниченными возможностями здоровья.

Например, гражданам с нарушением слуха или поражением опорно-двигательного аппарата доступны тренировки по сноуборду и горным лыжам, а лицам с нарушением зрения или интеллектуальными нарушениями – по горнолыжному спорту.

Всего в академии фристайлом занимаются 288 человек. Среди них – заслуженный мастер спорта России, 12 мастеров спорта и 21 кандидат в мастера спорта. Занятия проводят 18 тренеров-преподавателей.

Спортсмены академии каждый год показывают достойные результаты на всероссийских и международных соревнованиях, а также на Олимпиаде. В их числе – дважды бронзовый призер зимних ОИ по фристайлу в дисциплине ски-кросс Сергей Ридзик.

В этом зимнем сезоне на различных состязаниях воспитанники академии завоевали 21 медаль: 3 золотые, 8 серебряных и 10 бронзовых.

В субботу, 21 февраля, на склонах горнолыжного комплекса "Воробьевы горы" пройдет Кубок чемпионов по фристайлу в дисциплине "парный могул". Мероприятие начнется в 18:00.

Все желающие смогут вживую увидеть состязания сильнейших спортсменов из России и Казахстана. В соревнованиях примут участие свыше 50 лучших фристайлистов, в том числе Никита Новицкий, Никита Андреев, Артем Шульдяков и Вячеслав Новиков.

Для проведения Кубка на территории комплекса специально подготовят трассу. Ее длина составит не менее 150 метров, а уклон – не меньше 27 градусов. Также для спортсменов сделают бугры и трамплины.

Для зрителей также подготовят розыгрыш призов партнеров. Вход в зрительскую зону на Воробьевых горах бесплатный, однако на сайте Клуба нужно пройти предварительную регистрацию.

Ранее сообщалось, что москвичи и гости столицы могут посетить зарядки на льду, которые проводят опытные тренеры. Занятия проходят на катке ВДНХ во вторникам и четвергам с 12:00 до 13:00. Также по воскресеньям доступны сеансы игры в лазертаг на льду.