30 января, 16:16

Спорт

Москвичи выберут лучшие лыжные трассы в проекте "Активный гражданин"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" стартовало новое голосование, в рамках которого москвичи могут выбрать лучшие лыжные трассы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Пользователям предстоит назвать до 5 вариантов из 18 предложенных, отметив любимые места для катания. Трассы работают в рамках "Зимы в Москве", полный список размещен на сайте проекта. Для просмотра необходимо выбрать тип площадки "Лыжные трассы" и нажать кнопку "Подобрать".

В этом сезоне горожанам доступны как протяженные дистанции, так и живописные маршруты для прогулок всей семьей. Во многих местах есть пункты проката инвентаря, проводятся спортивные мероприятия и работают точки питания.

Среди вариантов в голосовании представлена крупнейшая в мире лыжня с искусственным снегом и освещением в парке 850-летия Москвы. Ее протяженность составляет 13 километров. Трасса связала парк с набережной Москвы-реки в районе Капотня. До конца сезона на лыжне будут проходить массовые мероприятия и открытые забеги.

Еще 5 трасс подготовили для граждан на территории ВДНХ. Самой длинной из них стал 5-километровый "ЗОЖ-маршрут "Останкино", который проходит вдоль дорожек в лесопарковой зоне.

Кроме того, обновленная лыжно-биатлонная трасса открылась на территории спорткомплекса "Лужники". Там оборудовали стрельбище, раздевалки и место проката. Для всех желающих проводятся мастер-классы по лыжным гонкам и биатлону.

Москвичи, которые не катаются на беговых лыжах, могут поделиться собственными вариантами любимого зимнего отдыха. Например, этой зимой в городе работают 7 горнолыжных баз, свыше 200 ледяных горок, есть снежные городки и универсальные площадки для разных видов спорта.

Между тем 7 февраля на катке ВДНХ пройдет благотворительная акция "Катайся и помогай". Для гостей подготовили карнавальные заезды, разминку на льду и интерактивные театральные занятия. Весь доход от продажи билетов и аренды коньков передадут в фонды "Вера", "Линия жизни" и "Я есть!".

"Москва – столица спорта": тренировки по волейболу на снегу организованы в городе

Сюжет: Зима в Москве
спортгород

