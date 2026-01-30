Звезды кино и спорта примут участие в благотворительном дне на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Москвичей и гостей города приглашают присоединиться к благотворительной акции "Катайся и помогай" на катке ВДНХ. Программа стартует 7 февраля в 12:00, рассказали на портале мэра и правительства столицы.

Для посетителей запланированы карнавальные заезды, разминка на льду и интерактивные театральные мастер-классы. Весь доход от продажи билетов и аренды коньков будет передан в фонды актера Константина Хабенского "Вера", "Линия жизни" и "Я есть!".

Благотворительное мероприятие на катке главной выставки страны будет организовано уже в 12-й раз. За предыдущие 11 акций было собрано свыше 39 миллионов рублей, которые направили на реализацию адресных и системных проектов для детей и взрослых по всей России.

В этот раз среди участников будут такие известные личности, как Хабенский, директор фонда "Вера" Нюта Федермессер и соучредитель фонда "Я есть!" Ксения Алферова. Вместе с ними список пополнили фигуристы Александр Энберт, Анастасия Гребенкина и Петр Чернышев, а также актрисы Ольга Сутулова и Алена Бабенко. Ведущими мероприятия выступят Татьяна Борисова и Александр Сергеев.

В рамках программы гости смогут примерить образы любимых героев и погрузиться в атмосферу праздника. На льду пройдет карнавальный заезд с участием персонажей из сказок.

Кроме того, на катке состоится мастер-класс от фигуриста Александра Энберта, веселая разминка с героями мультфильмов из "Союзмультпарка" и театральные интерактивные занятия от студии "Поколение Оперение".

Музыкальная часть включит выступления Никиты Киоссе, НайдИ, DAASHA, Анны Немченко, Фейгина, Ульяны Мамушкиной, Юлии Райнер, а также групп "Бюро" и "5УТРА".

Различные благотворительные акции действуют в столице и в рамках проекта "Зима в Москве". Например, горожанам доступны свыше 30 павильонов "Фабрики подарков" от проекта "Москва помогает", где волонтеры принимают подарки для участников спецоперации.

Кроме того, в рамках акции "Накорми друга" горожане могут передать зоотовары для эвакуированных животных, содержащихся в приютах Белгородской и Курской областей.