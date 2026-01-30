Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 08:13

Общество

Звезды кино и спорта примут участие в благотворительном дне на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Москвичей и гостей города приглашают присоединиться к благотворительной акции "Катайся и помогай" на катке ВДНХ. Программа стартует 7 февраля в 12:00, рассказали на портале мэра и правительства столицы.

Для посетителей запланированы карнавальные заезды, разминка на льду и интерактивные театральные мастер-классы. Весь доход от продажи билетов и аренды коньков будет передан в фонды актера Константина Хабенского "Вера", "Линия жизни" и "Я есть!".

Благотворительное мероприятие на катке главной выставки страны будет организовано уже в 12-й раз. За предыдущие 11 акций было собрано свыше 39 миллионов рублей, которые направили на реализацию адресных и системных проектов для детей и взрослых по всей России.

В этот раз среди участников будут такие известные личности, как Хабенский, директор фонда "Вера" Нюта Федермессер и соучредитель фонда "Я есть!" Ксения Алферова. Вместе с ними список пополнили фигуристы Александр Энберт, Анастасия Гребенкина и Петр Чернышев, а также актрисы Ольга Сутулова и Алена Бабенко. Ведущими мероприятия выступят Татьяна Борисова и Александр Сергеев.

В рамках программы гости смогут примерить образы любимых героев и погрузиться в атмосферу праздника. На льду пройдет карнавальный заезд с участием персонажей из сказок.

Кроме того, на катке состоится мастер-класс от фигуриста Александра Энберта, веселая разминка с героями мультфильмов из "Союзмультпарка" и театральные интерактивные занятия от студии "Поколение Оперение".

Музыкальная часть включит выступления Никиты Киоссе, НайдИ, DAASHA, Анны Немченко, Фейгина, Ульяны Мамушкиной, Юлии Райнер, а также групп "Бюро" и "5УТРА".

Различные благотворительные акции действуют в столице и в рамках проекта "Зима в Москве". Например, горожанам доступны свыше 30 павильонов "Фабрики подарков" от проекта "Москва помогает", где волонтеры принимают подарки для участников спецоперации.

Кроме того, в рамках акции "Накорми друга" горожане могут передать зоотовары для эвакуированных животных, содержащихся в приютах Белгородской и Курской областей.

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
обществогород

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика