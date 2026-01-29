Форма поиска по сайту

29 января, 11:12

Спорт

Северный речной вокзал подготовил мастер-классы по фигурному катанию и эстафеты

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Жители и гости Москвы могут посетить ежедневные мастер-классы и эстафеты на льду, которые проводят на Северном речном вокзале. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, с момента открытия каток на Северном речном вокзале посетили уже 130 тысяч человек. Чтобы горожанам было интереснее проводить досуг, там провели свыше 160 тренировок по фигурному катанию. Кроме того, рядом там есть ледовый городок, лыжная трасса и электротюбинг.

Спортивные эстафеты и зарядку можно застать на катке с 11:00 до 14:00. Мастер-классы и танцевальные марафоны проводятся с 17:30 до 20:30. В выходные дни на вечерние тренировки можно попасть с 18:00 до 21:00. Проводят их профессиональные тренеры, которые учат базовым элементам.

Тренировки проводятся со вторника по воскресенье. Все желающие должны заранее зарегистрироваться на сеансы катания на сайте катка. Также необходима регистрация перед посещением электротюбинга.

Ранее стало известно, что столичный департамент спорта подготовил площадки для активного отдыха в рамках проекта "Зима в Москве". Горожан пригласили покататься на коньках, лыжах и тюбинге, принять участие в соревнованиях по хоккею.

Основные объекты зимнего сезона расположены в олимпийском комплексе "Лужники". В этом году здесь открыли новый мультимедийный каток. Кроме того, посетителям доступны лыжно-биатлонная трасса и тюбинговая горка.

Работа катков, лыжных трасс и тюбинговых горок продолжится в рамках "Зимы в Москве"

